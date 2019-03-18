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Ученые нашли в кофе лекарство от рака простаты

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Фото: Depositphotos
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Молекулярные биологи из университета Канадзавы (Япония) обнаружили в кофейных зернах два вещества, замедляющие или останавливающие рост разных типов рака простаты. Об этом они рассказали на ежегодном конгрессе Европейской ассоциации урологии в Барселоне.

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По словам медиков, они заинтересовались свойствами кофе после того, как изучили обширную статистику других ученых. Оказалось, что любители этого напитка примерно на 11% реже страдали от рака простаты, чем остальные мужчины.

Далее исследователи решили проверить, действительно ли есть связь между употреблением кофе и снижением риска развития опухолей. Они отобрали шесть самых активных веществ из экстракта кофе и проследили, как различные комбинации этих молекул будут тормозить рост разных типов карциномы, отмечает «РИА Новости».

Эксперименты показали, что сразу два вещества в кофе — кавеол и кафестол — обладают мощными противоопухолевыми свойствами. Так, их комбинация в два раза замедлила рост самых «неуязвимых» типов рака простаты, а менее стойкие виды раковых клеток были уничтожены за первые сутки после начала наблюдений.

При этом сами ученые пока не знают, как именно работают эти вещества, но планируют разгадать секрет в ближайшее время.

Ранее в феврале ученые назвали главную причину появления рака простаты. Оказалось, виной всему употребление большого количества насыщенных жирных кислот.

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