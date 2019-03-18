Российские тяжелоатлеты пропустили юношеский ЧМ в США из-за проблем с визами

Сборная России по тяжелой атлетике вынуждена была пропустить юношеский чемпионат мира в США, поскольку спортсменам не удалось получить визы для въезда на американскую территорию. Об этом сообщил 18 марта ТАСС президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

По его словам, команда заранее начала заниматься решением вопроса получения виз для поездки на чемпионат мира в Лас-Вегасе, который проходил с 8 по 15 марта.

«Нами был рассмотрены и проработаны все варианты получения въездных документов в США, но получить визы не представилось возможным», — сказал Агапитов.

Он добавил, что с такими же проблемами столкнулись и другие ведущие сборные: Китай, КНДР, Иран, Венесуэла, Белоруссия, Украина, а также многие лидеры национальных команд. Агапитов считает, что из-за низкого числа участников соревнования оказались «провальными», однако американская сторона, в частности глава Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), с этим не согласны.

Более того, в Федерации тяжелой атлетики США заявляют, что представители всех федераций получили визы.

В юношеском чемпионате мира в США выступили 179 спортсменов из 33 стран. Агапитов заметил, что в юношеских чемпионатах России участников, как правило, больше, чем на последнем ЧМ в США.