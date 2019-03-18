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Российские тяжелоатлеты пропустили юношеский ЧМ в США из-за проблем с визами

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
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Сборная России по тяжелой атлетике вынуждена была пропустить юношеский чемпионат мира в США, поскольку спортсменам не удалось получить визы для въезда на американскую территорию. Об этом сообщил 18 марта ТАСС президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

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По его словам, команда заранее начала заниматься решением вопроса получения виз для поездки на чемпионат мира в Лас-Вегасе, который проходил с 8 по 15 марта.

«Нами был рассмотрены и проработаны все варианты получения въездных документов в США, но получить визы не представилось возможным», — сказал Агапитов.

Он добавил, что с такими же проблемами столкнулись и другие ведущие сборные: Китай, КНДР, Иран, Венесуэла, Белоруссия, Украина, а также многие лидеры национальных команд. Агапитов считает, что из-за низкого числа участников соревнования оказались «провальными», однако американская сторона, в частности глава Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), с этим не согласны.

Более того, в Федерации тяжелой атлетики США заявляют, что представители всех федераций получили визы.

В юношеском чемпионате мира в США выступили 179 спортсменов из 33 стран. Агапитов заметил, что в юношеских чемпионатах России участников, как правило, больше, чем на последнем ЧМ в США.

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