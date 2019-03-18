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Клещи в Хабаровском крае проснулись на две недели раньше срока

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В медицинские учреждения Хабаровского края уже начали обращаться местные жители по поводу укусов клещей. Так, помощь потребовалась двум мужчинам. Живые насекомые выявлены в 50 км от краевого центра.

В краевой дезинфекционной станции ИА «Хабаровский край сегодня» сообщили, что клещи в этом году проснулись на две-три недели раньше обычного. Обычно это происходит в первой декаде апреля. Уже с 19 марта специалисты начнут мониторинг парков и скверов Хабаровска, и, если подтвердится, что насекомые проснулись раньше графика, начнется обработка химикатами зеленой зоны.

Между тем метеорологи предупредили о том, что юг Хабаровского края окажется в центре снежного циклона к 20 марта. После прохождения атмосферного вихря на несколько дней похолодает.

Ранее сообщалось о том, что власти Хабаровского края приняли решение расселить жителей поселка Чекунда из-за угрозы затопления. Она возникла после того, как оползень засыпал русло реки Буреи.

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