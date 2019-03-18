В США в прокат вышел составленный из вирусных видео про кошек фильм

В США прошла премьера полнометражного фильма, который был составлен из вирусных роликов про кошек. Об этом сообщил телеканал Би-би-си.

Отмечается, что билеты на особый сеанс в одном из кинотеатров Милуоки штата Висконсин раскупили задолго до мероприятия. Автором необычного фильма выступил 39-летний режиссер из Сиэтла Уилл Брэйден. По его словам, он не планировал заниматься в жизни съемкой кошек, однако всё решил случай.

В 2006 году, будучи студентом Института кино в Сиэтле, Брэйден получил задание снять для кого-то видеопрофайл, однако он постоянно откладывал его выполнение, пока времени на работу почти вовсе не осталось. Тогда Брэйден решил снять своего кота Анри.

«Я подумал, может быть, я сделаю видеопрофиль этого кота, и если я спародирую некоторые из этих старых французских фильмов периода «новой волны», которые мы смотрели, и сделаю это достаточно интересно, возможно, преподаватели не заметят, что я не очень следовал заданию», — приводит слова Уилла телеканал «360».

Так героем профайла и стал черно-белый кот. Клип Брэйден в 2007 году опубликовал на YouTube, где ролик стал популярным, несмотря на то что сервис в то время только начинал развиваться. В течение следующих пяти лет Брэйден опубликовал сиквел «Анри-2», где за 4–5 дней его посмотрели порядка 1 млн человек. После этого у кота Анри появился свой профиль в соцсети Facebook.

В 2012 году в Миннеаполисе прошел первый в истории CatVideoFest, где кот Анри получил престижную премию «Золотой Котенок». С тех пор видеоролики о кошках стали частью жизни Уилла. Он стал одним из организаторов фестиваля. Брэйден ежедневно по несколько часов просматривает интернет в поисках видеороликов, принимает и отклоняет тысячи заявок и ведет отбор лучших видео. Так его труды и превратились в полнометражную ленту о кошках.

До конца года фильм пройдет в более чем 200 американских кинотеатрах. Часть выручки от продажи билетов на киносеансы пойдет на пожертвования кошачьим приютам в каждом городе. Пока всего пять сеансов фильма в одном из кинотеатров Детройта собрал больше $37 тыс.

В июне 2018 года сообщалось, что финансовый директор британской строительной компании выкрал у фирмы $500 тыс. и купил на них породистых котов и средства для ухода за ними.