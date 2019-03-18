Прямой эфир

ВВС Южной Кореи случайно запустили противовоздушную ракету

0
Фото: youtube.com/South Korean Military Channel
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ВВС Южной Кореи случайно запустили противовоздушную ракету средней дальности класса Cheongung, которая взорвалась в воздухе. Об этом агентству Yonhap сообщил представитель военных.

Инцидент произошел на военной базе в 85 км от Сеула.

Ракета рассчитана на поражение вражеской авиации на высоте до 40 км. Если система наведения боеприпаса не функционирует должным образом после взлета, то он запрограммирован на самоуничтожение.

Военные заверили, что пострадавших, как и материального ущерба, нет. К настоящему времени сформирована рабочая группа, которая должна определить причину взрыва.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США оценили российское «супероружие «Циркон»
США задумались над созданием ракет средней и меньшей дальности

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017