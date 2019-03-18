Дом с жар-птицами в Москве признали памятником архитектуры

Доходный дом Е.К. Калиновской с жар-птицами над окнами и ассиметричным фасадом в Москве признали памятником архитектуры регионального значения. Об этом 18 марта сообщается на сайте столичной мэрии.

Пятиэтажное здание на 4-й Тверской Ямской улице было построено в 1911 году по проекту архитектора Эрнста-Рихарда Нирнзее в стиле позднего модерна и является одной из самых оригинальных работ зодчего. Фасад дома украшает майоликовое панно с растительным орнаментом, а декоративные вставки и изразцы выполнены в виде пышных диковинных цветов. Также над двумя окнами на пятом этаже установлены керамические наличники с изображением сказочных жар-птиц, пишет сетевое издание m24.ru.

Керамические детали были изготовлены на принадлежавшем известному меценату Савве Мамонтову Абрамцевском гончарном заводе. Их создавали по рисункам Михаила Врубеля, Аполлинария Васнецова и других художников.

Отмечается, что власти Москвы взяли доходный дом под охрану в 2018 году, и за это время специалисты подготовили историко-культурное исследование. По его итогам зданию присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения.

13 марта сообщалось, что свыше 1,2 тыс. памятников архитектуры отреставрировали в Москве за последние годы. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, одномоментно в реставрации на разных стадиях находятся сейчас еще 700 памятников.