Массовую пробежку устроили боксеры по набережной Благовещенска

Спортсмены Амурской федерации тайского бокса решили отметить День тайского бокса необычным мероприятием: они устроили массовую пробежку по набережной Благовещенска.

По словам руководителя федерации Андрея Домашенкина, цель — показать, что спортсмены не зациклены только на тайском боксе, а выступают за развитие бокса в целом. Стимулировать людей и популяризировать спорт — это и есть задача федерации, отметил он.

Амурская служба новостей сообщает, что в забеге приняли участие около 100 человек разного возраста. Совсем еще юных воспитанников поддержали их родители, они тоже присоединились к пробежке.

Пробежав дистанцию от улицы Мухина до Триумфальной арки, боксеры провели утреннюю зарядку под руководством тренеров и действующих спортсменов федерации. К акции присоединились и обычные прохожие. Некоторые ехали на велосипедах.

Ранее сообщалось, что во время боя на турнире Thai Fight тайский боксер Сенчай поцеловал своего оппонента. 38-летний таец вошел в клинч с соперником и поцеловал его в щеку. Рефери принял решение развести бойцов.