Памятник святым Кириллу и Мефодию появится в Барнауле

Памятник святым Кириллу и Мефодию планируется установить в Барнауле на территории сквера возле Знаменского женского монастыря в Барнауле. По информации Алтайской митрополии, в конкурсе эскизов победили скульптор Михаил Соломатин и архитектор Иван Соловьев.

Однако их проект будет использован только частично, передает altapress.ru. Местные жители в соцсетях отреагировали по-разному. Кто-то считает, что не нужно «портить сквер», другие, напротив, видят в будущем памятнике место притяжения гуляющих.

Ранее площадка у Знаменского женского монастыря на улице Большой Олонской представляла собой свалку. В прошлом году бизнесмены в сотрудничестве с администрацией Барнаула вывезли мусор, убрали аварийные деревья.