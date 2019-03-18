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Два нелегальных казино закрыли в Иркутске

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Два нелегальных игорных заведения закрыли правоохранительные органы в одном из районов Иркутска. В состав криминальной группы входили 11 человек. В их квартирах прошли обыски. По некоторым данным, 54-летний предполагаемый организатор казино сам явился в полицию и дал признательные показания.

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ГУ МВД по региону, азартные игры проводились с использованием компьютерной техники. Суточный доход в одном из таких казино составлял около 200 тыс. рублей.

Во время обысков правоохранители изъяли 160 единиц игорного оборудования, электронные носители информации, сотовые телефоны. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в России составят единый перечень граждан с игровой зависимостью. Этим займутся букмекерские конторы и тотализаторы.

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