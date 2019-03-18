Представитель Началовой опровергла информацию о проблемах с похоронами

Представитель певицы Юлии Началовой Анна Исаева заявила, что правительство Москвы оказывает помощь семье артистки с ее похоронами. Об этом 18 марта женщина рассказала агентству «РИА Новости».

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что департамент торговли и услуг отказался выделить бесплатное место на Троекуровском кладбище, запросив 1 млн рублей.

Информацию об этом опроверг и сам глава департамента.

Началова скончалась 16 марта в одной из клиник Москвы в возрасте 38 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, которая наступила в результате отека легких и мозга. Осложнения также вызвала подагра.

Артистку похоронят в четверг, 21 марта, на Троекуровском кладбище в Москве.

Впервые певица вышла на сцену в пять лет. Первую популярность ей принесла победа в детском телевизионном конкурсе «Утренняя звезда». На счету артистки восемь музыкальных альбомов.

Началова снималась и в нескольких фильмах — «Герой ее романа» (2001), «Бомба для невесты» (2004), «Три мушкетера» (2005), «Любовь — не шоу-бизнес» (2007). Также она принимала участие в телевизионных музыкальных проектах «Один в один» на канале «Россия 1» и «Два голоса» на телеканале СТС.