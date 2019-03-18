Около 40 тыс. человек приняли участие в «Зимниаде» на Байкале

В Иркутской области подвели итоги XVI Международного фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада». Он завершился в минувшие выходные. По словам главы регионального агентства по туризму Екатерины Славиной, мероприятия, объединенные этим брендом событийного туризма, собрали порядка 40 тыс. участников и зрителей.

Славина отметила, что популярность «Зимниады» среди российских и иностранных туристов растет с каждым годом. На этот раз на Байкал приехали представители США, Германии, Китая, Швейцарии, Канады, Франции, Сингапура, Чехии, Украины, Казахстана и Южной Кореи.

Член оргкомитета «Зимниды» Вадим Копылов в свою очередь отметил, что все мероприятия прошли в штатном режиме. Благодаря профессионализму экстренных служб и правоохранительных органов безопасность участников и зрителей была обеспечена на высочайшем уровне, сообщает ИА IrkutskMedia.

Сейчас организаторы начали формировать календарь фестиваля 2020 года. Программа «Зимниады» будет расширена мероприятиями в новых локациях Байкала.

Ранее сообщалось, что участники «Зимниады» проехали за неделю на квадроциклах по льду Байкала около 900 км.