Сразу два циклона накроют Приморье на этой неделе

В Приморье с середины этой недели ожидают прихода сразу двух циклонов. Синоптики прогнозируют снег и понижение температуры.

Как сообщает ИА PrimaMedia, с запада к региону подойдет циклон и будет смещаться через территорию края. Он принесет осадки. Минимальная температура составит -16 градусов.

Во второй половине недели с акватории Японского моря придет еще один циклон, который переместит массы вдоль побережья. В южных районах края интенсивность осадков увеличится. В пятницу, 22 марта, за циклоном вторгнется холодная масса с севера. Северо-западный ветер усилится и похолодает.

Ранее сообщалось, что на морских акваториях в Приморье лед стал разрушаться раньше срока. Процесс начался уже в конце февраля в заливе Петра Великого.