Прямой эфир

Движение парализовано из-за снегопада на трассах в Иркутской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Снегопад стал причиной образования крупных пробок на дорогах столицы Прибайкалья. Там с утра 18 марта произошло 12 ДТП. Средняя скорость движения потока составляет 3–5 км/ч. Сложно проехать, в частности, по улицам Маяковского, Челнокова, Седова, Старокузьмихинской, в районе плотины ГЭС и по улице Лермонтова.

Кроме того, как сообщает ИА IrkutskMedia, движение затруднено и на федеральных трассах в Иркутской области. Так, на федеральной автодороге Р-258 «Байкал» ограничено движение на высокогорном участке с 30-го км до поселка Култук.

Кроме снега, дорожную ситуацию осложняет сильная метель. В ГУ МВД по региону обещают снять ограничения после улучшения погодных условий.

В уборке дорог в Иркутской области участвуют 215 единиц специализированной техники и 174 рабочих. Проезжую часть очищают от снега и обрабатывают противогололедными материалами. За сутки дорожные службы использовали 600 т инертных материалов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синоптики пообещали бурное таяние снега в Москве
Синоптики предупредили о снеге в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017