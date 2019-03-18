Движение парализовано из-за снегопада на трассах в Иркутской области

Снегопад стал причиной образования крупных пробок на дорогах столицы Прибайкалья. Там с утра 18 марта произошло 12 ДТП. Средняя скорость движения потока составляет 3–5 км/ч. Сложно проехать, в частности, по улицам Маяковского, Челнокова, Седова, Старокузьмихинской, в районе плотины ГЭС и по улице Лермонтова.

Кроме того, как сообщает ИА IrkutskMedia, движение затруднено и на федеральных трассах в Иркутской области. Так, на федеральной автодороге Р-258 «Байкал» ограничено движение на высокогорном участке с 30-го км до поселка Култук.

Кроме снега, дорожную ситуацию осложняет сильная метель. В ГУ МВД по региону обещают снять ограничения после улучшения погодных условий.

В уборке дорог в Иркутской области участвуют 215 единиц специализированной техники и 174 рабочих. Проезжую часть очищают от снега и обрабатывают противогололедными материалами. За сутки дорожные службы использовали 600 т инертных материалов.