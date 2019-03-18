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Президент Австрии призвал Европу «не плясать под дудку Трампа»

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Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
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Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал европейские страны «не плясать под дудку» президента США Дональда Трампа в вопросах, где есть разногласия. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Welt, опубликованном в понедельник, 18 марта.

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В качестве примера политик привел ядерное соглашение с Ираном, которое Трамп расторг «без какого-либо повода».

«Вашингтон годами участвовал в переговорах (по соглашению. — Ред.) и участником которого являлся, а затем запретил европейским фирмам вести бизнес с Ираном под угрозой серьезных санкций. По-моему, это уже слишком», — сказал Ван дер Беллен, его слова приводит «РИА Новости».

Он подчеркнул, что Европа должна вести более независимую политику и в других вопросах.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подписантами которого также выступили Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания. Эта сделка обязывала Иран ограничить ядерную деятельность в обмен на прекращение финансовых и экономических санкций.

Через некоторое время Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают автомобильный сектор, торговлю компьютерными программами для промышленных предприятий, природными ископаемыми и металлами, в том числе драгоценными, а также нефтяной сектор исламской республики.

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