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Венесуэльская PDVSA захотела открыть дочернюю компанию в России

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Фото: REUTERS/Isaac Urrutia
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Венесуэльская государственная нефтегазовая компания PDVSA хочет открыть дочернюю компанию в России, сообщил журналистам министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо.

«Мы продолжаем укреплять наши отношения (с Москвой. — Ред.) и собираемся открыть дочернюю нефтяную компанию в России», — цитирует главу ведомства ТАСС.

1 марта стало известно, что президент Венесуэлы Николас Мадуро решил закрыть офис компании PDVSA в Лиссабоне и перевести его в российскую столицу.

15 февраля США внесли в санкционный список пять граждан Венесуэлы, в том числе главу государственной нефтегазовой компании PDVSA Мануэля Кеведо.

Также были введены санкции и в отношении PDVSA. Вашингтон запретил переводить ей средства от реализации нефти в Соединенных Штатах, где продается большая часть топлива, экспортируемого PDVSA. Также была заблокирована собственность компании на территории США.

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