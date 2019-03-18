Венесуэльская PDVSA захотела открыть дочернюю компанию в России
Венесуэльская государственная нефтегазовая компания PDVSA хочет открыть дочернюю компанию в России, сообщил журналистам министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо.
«Мы продолжаем укреплять наши отношения (с Москвой. — Ред.) и собираемся открыть дочернюю нефтяную компанию в России», — цитирует главу ведомства ТАСС.
1 марта стало известно, что президент Венесуэлы Николас Мадуро решил закрыть офис компании PDVSA в Лиссабоне и перевести его в российскую столицу.
15 февраля США внесли в санкционный список пять граждан Венесуэлы, в том числе главу государственной нефтегазовой компании PDVSA Мануэля Кеведо.
Также были введены санкции и в отношении PDVSA. Вашингтон запретил переводить ей средства от реализации нефти в Соединенных Штатах, где продается большая часть топлива, экспортируемого PDVSA. Также была заблокирована собственность компании на территории США.