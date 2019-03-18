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Россияне смогут подключать услуги связи без SIM-карт

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Минкомсвязи предложило легализовать в России технологию eSim, позволяющую подключать услуги связи без SIM-карт и явки к операторам. Об этом в понедельник, 18 марта, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на справку, подготовленную ведомством.

ЕSim — это модуль, встроенный в планшет, смартфон или «умные» часы и заменяющий обычную SIM-карту. Пользователь может просканировать предоставленный оператором QR-код или скачать приложение — и новый номер запишется на встроенной в устройство eSim.

ESim — такой же модуль идентификации абонента, как и SIM-карта, говорится в справке министерства. Чтобы устройство с eSim могло работать на российских сотовых сетях, достаточно декларации соответствия аппарата российским требованиям использования средств связи.

Вместе с тем Минкомсвязи констатирует отсутствие у операторов необходимой для внедрения eSim инфраструктуры.

Кроме того, правила оказания услуг телефонной связи предписывают при переносе абонентом номера от оператора к оператору менять SIM-карту. А так как извлечь eSim нельзя, процедура переноса номера для eSim пока не урегулирована.

В феврале сообщалось, что Минкомсвязи предложило переоборудовать таксофоны, которых в России осталось 147,7 тыс., под систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

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