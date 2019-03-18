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Власти Австралии выделят более $40 млн на безопасность

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Фото: Global Look Press/Elizabeth Xue Bai
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Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон 18 марта заявил на своей странице в Twitter о намерении выделить около $38,8 млн на обеспечение безопасности в религиозных учреждениях страны.

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«Это могут быть проекты установки камер видеонаблюдения, дополнительного освещения, ограждения, сигнализации и других систем безопасности», — написал премьер.

Моррисон отметил, что власти стремятся защитить каждого австралийца, добавив, что каждый житель должен иметь право исповедовать свою веру и быть при этом в безопасности.

Решение повысить финансирование в этой области приняли в связи нападением на посетителей двух мечетей 15 марта в городе Крайстчерче и его пригороде Линвуде в Новой Зеландии. Жертвами стали 50 человек, в том числе женщины и дети, еще 48 госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Власти назвали произошедшее терактом, совершенным сторонником ультраправых взглядов. Одним из исполнителей атаки является 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант.

Он транслировал расстрел прихожан одной из мечетей в интернете, а также оставил манифест на своей странице в социальной сети. Ему предъявлено обвинение в убийстве.

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