Аксенов заявил о неизбежности санкций против РФ и без воссоединения с Крымом

Западные санкции в отношении России были бы введены в любом случае, воссоединение с Крымом послужило лишь поводом, заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Что касается санкций, то мне кажется, санкционный режим был бы введен в отношении России однозначно, хоть с Крымом, хоть без. К этому всё шло, нашли бы повод», — сказал Аксенов в интервью ТАСС.

Он отметил, что, несмотря на ограничительные меры, собственные доходы крымского бюджета на протяжении прошедших пяти лет только росли.

«И если в 2014 году, в переходный период, мы собственных налогов собирали около 18 млрд рублей, то через пять лет их стало уже 54,8 млрд рублей в год», — сказал глава республики.

Аксенов добавил, что общий бюджет Крыма на 2019 год с учетом федеральной целевой программы составляет более 170 млрд рублей.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел 16 марта 2014 года. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров своей территорией.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с РФ, неоднократно расширял и продлевал их.

18 марта Крым посетит президент РФ Владимир Путин для участия в торжественных мероприятиях по случаю пятый годовщины воссоединения полуострова с Россией. Он, в частности, примет участие в запуске Балаклавской ТЭС и встретится с представителями общественности.