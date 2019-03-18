Москвичам пообещали «запах весны» 18 марта

Жителей Москвы и области в понедельник, 18 марта, ждет преимущественно солнечная сухая погода с температурой на 3–4 градуса выше климатической нормы. Такой прогноз дали синоптики погодного центра «Фобос», пообещав, что «запахнет весной».

В столице будет облачно с прояснениями, без осадков. Столбики термометров днем покажут +4…+6 градусов, в Подмосковье +2…+7 градусов. Ветер южный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет практически неизменным и составит 748 мм рт. ст.

Накануне, 17 марта, синоптики рассказали о погоде в Московском регионе на предстоящей неделе. По их ожиданиям, в регион придет потепление, из-за чего почти каждый день будут идти небольшие дожди.