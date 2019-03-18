Прямой эфир

Единый округ в Облученском районе ЕАО сформируют до 2020 года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

К январю 2020 года должно быть окончательно завершено формирование единого городского округа на территории Облученского района ЕАО. Об этом сообщил зампредседателя регионального правительства Егор Семенов. При этом он отметил, что на стадии публичных слушаний не все жители одобрили идею реформирования системы органов местного самоуправления.

Чиновник заявил, что изменения продиктованы необходимостью сокращения расходов на управленческий аппарат. Главное требование — не допустить снижения качества жизни населения района, сказал Семенов, сообщает ИА EAOMedia.

Публичные слушания будут продолжаться до 26 марта. Затем вопрос рассмотрят депутаты сельских и городских поселений. Процесс должен завершиться к концу мая. До середины июня должен быть принят областной закон и назначены выборы в представительный орган единого городского округа.

Ранее сообщалось, что ЕАО поручит из федерального бюджета более 700 млн рублей на дополнительные мероприятия по социальному развитию центров экономического роста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Детский сад в ЕАО проверяют из-за жалоб на рукоприкладство сотрудника
В ЕАО ребенок провалился под лед на реке и погиб

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017