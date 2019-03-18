Единый округ в Облученском районе ЕАО сформируют до 2020 года

К январю 2020 года должно быть окончательно завершено формирование единого городского округа на территории Облученского района ЕАО. Об этом сообщил зампредседателя регионального правительства Егор Семенов. При этом он отметил, что на стадии публичных слушаний не все жители одобрили идею реформирования системы органов местного самоуправления.

Чиновник заявил, что изменения продиктованы необходимостью сокращения расходов на управленческий аппарат. Главное требование — не допустить снижения качества жизни населения района, сказал Семенов, сообщает ИА EAOMedia.

Публичные слушания будут продолжаться до 26 марта. Затем вопрос рассмотрят депутаты сельских и городских поселений. Процесс должен завершиться к концу мая. До середины июня должен быть принят областной закон и назначены выборы в представительный орган единого городского округа.

Ранее сообщалось, что ЕАО поручит из федерального бюджета более 700 млн рублей на дополнительные мероприятия по социальному развитию центров экономического роста.