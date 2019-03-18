Конгрессмены США призвали наказать россиян за поддержку Мадуро

Американские парламентарии требуют от Белого дома наказать россиян и других иностранцев, оказывающих поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его силовикам — армии, разведке и правоохранителям. Соответствующий законопроект опубликован на сайте конгресса США.

Автор инициативы — член палаты представителей от Демократической партии США Дебби Вассерман-Шульц. В конце февраля документ был направлен на рассмотрение в комитет по иностранным делам и судебный комитет сената США.

В тексте документа говорится, что «увеличение присутствия» России в западном полушарии вызывает обеспокоенность США и их союзников в регионе. Так, автор инициативы напоминает, что в декабре 2018 года в Венесуэлу были переброшены два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 для участия в боевых учениях. Кроме того, Вассерман-Шульц пишет о том, что Москва предоставила кредиты венесуэльской нефтяной компании PDVSA.

Далее автор документа предлагает наложить ограничения на тех иностранцев, которые «действуют в интересах российского правительства в поддержку сил безопасности Венесуэлы» и запретить им въезд в США.

11 марта стало известно, что американские власти внесли в санкционный список Еврофинанс Моснарбанк за связь с PDVSA. Введение ограничений предполагает заморозку активов, находящихся под юрисдикцией США, а также запрет американским физическим и юридическим лицам на сделки или трансакции с этим банком.

В конце января Вашингтон ввел санкции в отношении самой PDVSA — основного источника дохода и иностранной валюты. Американские компании под эти ограничения не подпадают. Они могут, как и прежде, закупать венесуэльскую нефть, но деньги за нее должны храниться на счете, к которому правительство Николаса Мадуро не будет иметь доступа.