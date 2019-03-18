Прямой эфир

Избившая школьника учительница в Комсомольске-на-Амуре ожидает суда

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственные органы сообщили о завершении расследования дела учительницы из Комсомольска-на-Амуре, которая в ноябре 2018 года применила насилие в отношении школьника. Доказательная база по делу собрана, в ближайшее время оно будет направлено в суд.

Учительница обвиняется по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, связанное с жестоким обращением с несовершеннолетним». Сама педагог своей вины не признает, отмечает ИА AmurMedia. Она временно отстранена от работы.

Инцидент произошел 14 ноября 2018 года в школе № 37 в Комсомольске-на-Амуре. О нем стало известно после публикации видеоролика в социальных сетях. На записи видно, как учительница избивает на перемене мальчика. К расследованию привлекались психологи из центра психолого-педагогической и социальной помощи Хабаровска. Они должны были установить все факты, которые привели к происшествию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Избивший учительницу осетинский депутат сложил полномочия
СК назвал причину самосуда в приморской школе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017