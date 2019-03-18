Избившая школьника учительница в Комсомольске-на-Амуре ожидает суда

Следственные органы сообщили о завершении расследования дела учительницы из Комсомольска-на-Амуре, которая в ноябре 2018 года применила насилие в отношении школьника. Доказательная база по делу собрана, в ближайшее время оно будет направлено в суд.

Учительница обвиняется по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, связанное с жестоким обращением с несовершеннолетним». Сама педагог своей вины не признает, отмечает ИА AmurMedia. Она временно отстранена от работы.

Инцидент произошел 14 ноября 2018 года в школе № 37 в Комсомольске-на-Амуре. О нем стало известно после публикации видеоролика в социальных сетях. На записи видно, как учительница избивает на перемене мальчика. К расследованию привлекались психологи из центра психолого-педагогической и социальной помощи Хабаровска. Они должны были установить все факты, которые привели к происшествию.