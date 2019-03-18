Минстрой уточнил свою позицию по доступу провайдеров в дома

Минстрой выступил за упрощение процедуры доступа в многоквартирные жилые дома интернет-провайдеров, но при этом предложил ограничить их количество. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Министерство считает, что подобный вопрос должен решаться с учетом интересов всех сторон. Так, предлагается отменить избыточную норму о предоставлении доступа провайдерам по решению общего собрания жильцов.

При этом в ведомстве отметили, что некоторые ограничения в данной инициативе необходимы. Количество провайдеров в доме не может быть бесконечным. В министерстве считают, что необходимо четко регламентировать, сколько именно компаний смогут заходить в дома, пишет «Российская газета».

Подобное предложение в Минстрое объясняют угрозой безопасности домов в случае бесконтрольного доступа провайдеров. Также в ведомстве отметили, что при повреждении общего имущества интернет-провайдер должен чинить его за свой счет. Найти виновного в случае их ограниченного числа также будет проще.

В конце декабря 2018 года группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который бы облегчил доступ в жилые дома операторам связи. Документ предполагает право провайдера на получение у ответственной за содержание дома компании условий для размещения оборудования.

Согласно действующему законодательству, для размещения оборудования связи в жилом доме необходимо согласие двух третей собственников жилья. Авторы проекта отмечают, что это трудновыполнимое условие.