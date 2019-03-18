МИД Японии заявил о неразглашении деталей переговоров о мире с Россией

Глава МИД Японии Таро Коно заявил, что Москва и Токио договорились не разглашать содержание ведущихся переговоров о мирном договоре между странами.

Таким образом он ответил на требование оппозиции более конкретно рассказать о содержании диалога на заседании в парламенте.

«Мы договорились с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым о том, что не будем предавать огласке содержание переговоров», — сказал Коно.

Дипломат также напомнил, что Токио неоднократно в последнее время заявлял протесты в связи с деятельностью вооруженных сил РФ на южной части Курил, передает ТАСС.

В прошлом году президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились начать переговорный процесс о подписании договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

В ней оговаривается вероятность передачи Японии двух островов — Хабомаи и Шикотана. При этом в декларации не уточняется, на каком основании СССР был готов передать два острова.

12 марта СМИ со ссылкой на источники в администрации российского лидера сообщили, что у Москвы нет планов передавать Курильские острова Японии. Россия считает, что выдвигаемые российской стороной условия неприемлемы для Токио и Япония на них не пойдет. Отказывать в передаче островов напрямую Кремль не хочет «из соображений дипломатии».

В российском Министерстве иностранных дел уточнили, что Россия выдвигает два условия в переговорах. Первое — заключение мирного договора на основании декларации 1956 года. Он подразумевает признание Японией результатов Второй мировой войны, а также суверенитета РФ над всеми Курилами, включая острова Малой Курильской гряды. Согласно второму, Япония должна гарантировать неразмещение на островах в случае их передачи военных баз США.