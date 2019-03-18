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Китай приступил к созданию беспилотника на солнечных батареях

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Фото: Global Look Press/Bernd von Jutrczenka
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Китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности (CASIC) создает беспилотный летательный аппарат на солнечных батареях для обеспечения экстренной связи и длительных наблюдений за земной поверхностью с большой высоты.

Новая технология уже готова, сейчас корпорация проводит экспериментальные полеты. Отмечается, что беспилотник может подниматься на высоту до 20 км в стратосферу. Также сообщается, что его можно будет использовать как минимум неделю без перерыва.

К 2020 году Китай намерен создать целую сеть подобных беспилотных аппаратов. Они предназначены для ряда задач, которые обычно выполняются при помощи спутников, в том числе для телекоммуникации и выхода в интернет в удаленных уголках планеты, пишет ТАСС.

В октябре 2018 года самый большой беспилотный транспортный самолет успешно прошел первые летные испытания в Китае. Отмечается, что самолет спроектирован для полетов на максимальной высоте до 4,5 тыс. м с крейсерской скоростью 180 км/ч.

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