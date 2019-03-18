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Минтранс США начал проверку сертификации Boeing 737 MAX

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Фото: Global Look Press
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Американское министерство транспорта проводит проверку деятельности Федерального авиационного управления страны (FAA), которое осуществляло сертификацию лайнеров Boeing 737 MAX.

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Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американском минтрансе, в первую очередь эксперты проверят системы для автоматического определения положения носа самолета относительно линии горизонта, а также коррекции этого положения. По версии министерства, именно неполадки в ее работе могли привести к авиакатастрофе в Индонезии.

Накануне издание The New York Times сообщило, что пилоты Boeing 737 MAX не были должным образом проинформированы об особенностях новой модели и учились управлять самолетами, используя планшеты iPad. По информации журналистов, Boeing не предоставил профессиональный симулятор для модели MAX.

10 марта самолет авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии через несколько минут после взлета. Погибли 157 человек, в том числе трое россиян.

Похожее крушение Boeing 737 MAX произошло в октябре 2018 года. Тогда разбился самолет индонезийской компании Lion Air, погибли все 189 человек, находившиеся на борту. Лайнер упал в Индонезии через 13 минут после вылета из аэропорта.

После последней авиакатастрофы полеты самолетов этого типа запретили во многих странах мира, включая Россию и государства Евросоюза. Производитель поддержал запрет на полеты, однако продолжает настаивать на безопасности лайнеров.

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