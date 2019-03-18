Минтранс США начал проверку сертификации Boeing 737 MAX
Американское министерство транспорта проводит проверку деятельности Федерального авиационного управления страны (FAA), которое осуществляло сертификацию лайнеров Boeing 737 MAX.
Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американском минтрансе, в первую очередь эксперты проверят системы для автоматического определения положения носа самолета относительно линии горизонта, а также коррекции этого положения. По версии министерства, именно неполадки в ее работе могли привести к авиакатастрофе в Индонезии.
Накануне издание The New York Times сообщило, что пилоты Boeing 737 MAX не были должным образом проинформированы об особенностях новой модели и учились управлять самолетами, используя планшеты iPad. По информации журналистов, Boeing не предоставил профессиональный симулятор для модели MAX.
10 марта самолет авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии через несколько минут после взлета. Погибли 157 человек, в том числе трое россиян.
Похожее крушение Boeing 737 MAX произошло в октябре 2018 года. Тогда разбился самолет индонезийской компании Lion Air, погибли все 189 человек, находившиеся на борту. Лайнер упал в Индонезии через 13 минут после вылета из аэропорта.
После последней авиакатастрофы полеты самолетов этого типа запретили во многих странах мира, включая Россию и государства Евросоюза. Производитель поддержал запрет на полеты, однако продолжает настаивать на безопасности лайнеров.