Скончался автор музыки к фильму «Криминальное чтиво»

Американский гитарист Дик Дейл, чей сингл Misirlou использовал Квентин Тарантино в фильме «Криминальное чтиво», скончался в субботу на 82-м году жизни.

По данным портала TMZ, музыкант последние годы боролся с раком прямой кишки, но продолжал гастроли, чтобы оплачивать медицинские счета.

Дейла называют родоначальником стиля «серф-рок», который был популярен среди американской молодежи в 1960-е годы. Широкую известность ему принес сингл Misirlou, который был использован в начальных титрах «Криминальное чтиво».

За годы своей музыкальной карьеры Дейл выпустил 11 альбомов, а также снимался в телевизионных фильмах, музыкальных и ток-шоу. В частности, он сыграл самого себя в эпизоде сериала «Беверли-Хиллз 90210».