Прямой эфир

Скончался автор музыки к фильму «Криминальное чтиво»

0
Фото: Global Look Press/Ralph Lauer
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский гитарист Дик Дейл, чей сингл Misirlou использовал Квентин Тарантино в фильме «Криминальное чтиво», скончался в субботу на 82-м году жизни.

По данным портала TMZ, музыкант последние годы боролся с раком прямой кишки, но продолжал гастроли, чтобы оплачивать медицинские счета.

Дейла называют родоначальником стиля «серф-рок», который был популярен среди американской молодежи в 1960-е годы. Широкую известность ему принес сингл Misirlou, который был использован в начальных титрах «Криминальное чтиво».

За годы своей музыкальной карьеры Дейл выпустил 11 альбомов, а также снимался в телевизионных фильмах, музыкальных и ток-шоу. В частности, он сыграл самого себя в эпизоде сериала «Беверли-Хиллз 90210».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Умер первый бас-гитарист группы Queen Майк Гроуз
У гитариста Cannibal Corpse нашли 80 единиц огнестрельного оружия

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017