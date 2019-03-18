Мадуро призвал правительство Венесуэлы уйти в отставку

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал своих министров уйти в отставку для проведения реструктуризации в национальном правительстве.

Как сообщила исполнительный вице-президент Делси Родригес в Twitter, с такой просьбой Мадуро обратился ко всей исполнительной ветви власти. Родригес добавила, что цель реструктуризации — «защитить родину Симона Боливара и Уго Чавеса от любой угрозы».

20 февраля глава Венесуэлы призвал «самоназначившегося клоуна», спикера оппозиционного парламента Хуана Гуайдо объявить выборы в стране. Мадуро также заявил, что Гуайдо потеряет какую-либо власть сразу же после голосования.

Кризис в Венесуэле обострился после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента.

Его поддержали США, Канада, многие страны Латинской Америки и большинство государств Евросоюза. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном, обвинив Соединенные Штаты в попытке государственного переворота.

Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция. Москва назвала происходящее в Венесуэле квазипереворотом при поддержке зарубежных государств.