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США присоединятся к учениям «Северный ветер» в Европе

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Фото: media.defense.gov
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Американские военные примут участие в масштабных учениях «Северный ветер». Маневры начнутся в понедельник на северо-востоке Швеции.

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Как сообщает «РИА Новости», всего к учениям присоединятся около 10 тыс. военнослужащих из США, Норвегии, Великобритании и Финляндии.

Со стороны Швеции в маневрах будут задействованы мотопехотные и артиллерийские подразделения, а также военно-воздушные силы.

Уточняется, что союзники будут работать над повышением боеготовности в условиях холодного климата и улучшением взаимодействия подразделений из разных стран. Учения завершатся 27 марта в регионе Норрботтен.

5 марта стало известно, что военный катер минобороны Швеции сел на мель в районе Стокгольмского архипелага в ходе учений, были госпитализированы семь человек.

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