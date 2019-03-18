Пентагон намерен оставить в Сирии около 1 тыс. военнослужащих

Минобороны США намерено оставить около 1 тыс. военнослужащих в Сирии. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По информации издания, администрация президента США Дональда Трампа может пойти на такой шаг в связи с тем, что переговоры по созданию безопасной зоны на северо-востоке Сирии затянулись.

16 февраля стало известно, что Пентагон при участии европейских стран разрабатывает план по созданию буферной зоны на северо-востоке Сирии. Согласно этому плану союзники развернут там около 1,5 тыс. солдат. В случае реализации задуманного американский президент Дональд Трамп готов оставить в республике около 200 военных для помощи в командовании, управлении и разведке.

В декабре прошлого года Трамп объявил о победе над боевиками в САР и сообщил о скором выводе войск США из республики. После этого сроки ухода постоянно передвигались. Кроме того, Вашингтон не исключал, что часть военных останется в стране.