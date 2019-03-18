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Минстрой избавит кровли от частого ремонта

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Крыши многоквартирных и частных домов, торговых центров и промышленных зданий в России станут более долговечными.

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Минстрой утвердил новый свод правил СП 17 «Кровли», которые вступят в силу 18 августа 2019 года. Документ разработали эксперты ЦНИИПромзданий (есть у «Известий»).

Новые требования основаны на проведенном исследовании пешеходной (динамической, точечной) нагрузки на кровлю, указал заместитель руководителя отдела покрытий и кровель ЦНИИПромзданий Алексей Воронин.

Подразумевается, что изменения позволят продлить срок службы кровель и снизить вероятность протечек. Кроме того, сократится образование сосулек и снизятся затраты УК и частных домовладельцев на содержание и ремонт.

По словам экспертов, новые требования позволят уже на этапе проектирования здания или разработки проекта капитального ремонта выбрать оптимальную комбинацию кровельных материалов, которая будет учитывать все особенности будущей эксплуатации, чтобы кровля служила долго.

Подробнее — в материале «Известий»:

Крышам мир: Минстрой избавит кровли от частого ремонта

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