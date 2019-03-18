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Минздрав Британии выступил за запрет рекламы вредной еды в дневное время

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Ulrich Niehoff
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Министерство здравоохранения Великобритании предложило ограничить доступ несовершеннолетних к рекламе нездоровой еды в рамках борьбы с ожирением и запретить ее показ в дневное время. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на чиновников.

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Департамент заявил, что предполагаемый запрет коснется телепрограмм, онлайн-трансляций и социальных сетей. Рекламу продуктов, которые содержат избыточное количество жира, соли или сахара, могут запретить к показу до 21:00.

Раньше подобный запрет действовал только для детских телеканалов и программ, однако исследования показали, что более 60% несовершеннолетних тратят время на просмотр программ, которые не соответствуют их возрасту.

Министр здравоохранения Стив Брин заявил, что с каждым годом число случаев ожирения у детей растет. Запрет рекламы вредной еды станет одной из мер, направленных на борьбу с избыточным весом среди молодого поколения британцев.

25 февраля лондонское транспортное управление сообщило, что запрет на рекламу фастфуда вступает в силу на всем транспорте в столице Великобритании. Под запрет попадает реклама еды и безалкогольных напитков с высоким содержанием жиров, соли и сахара.

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