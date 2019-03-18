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Наблюдательницу ОБСЕ из Франции избили в Киеве

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Неизвестный мужчина напал на французскую представительницу Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) при ОБСЕ в центре Киева.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания, женщина приехала на Украину в феврале в роли наблюдателя за проведением президентских выборов.

Поздно вечером француженка возвращалась в гостиницу в центре украинской столицы. За ней увязался неизвестный, который начал требовать денег. Когда женщина отказала навязчивому прохожему, он несколько раз ударил ее и скрылся.

По факту избиения проводится расследование, преступника разыскивает полиция.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта, инаугурация — 31 мая. По данным мартовского опроса центра Socis, 27,7% украинцев готовы отдать свой голос за шоумена Владимира Зеленского. За действующего главу государства Петра Порошенко готовы проголосовать 19,6% респондентов. 14,8% назвали своим кандидатом лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.

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