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Лечащий врач развеял слухи о болезнях Началовой

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Врач столичной клиники «Можайка 10» Василий Шуров, у полгода назад которого наблюдалась певица Юлия Началова, опроверг информацию, что артистка страдала от диабета, волчанки и наркозависимости. По словам медика, ее смерть была случайностью.

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В интервью «Комсомольской правде» Шуров уточнил, что полгода назад поджелудочная железа исполнительницы функционировала идеально, показатель глюкозы был в норме.

«Подагра, к сожалению, была запущена, страдала функция почек. Но руки вы ее видели, она их и не скрывала», — добавил врач.

По его словам, артистка натерла ногу, после чего в рану попала инфекция, поспособствовавшая развитию гангрены. Медики сначала недооценивали тяжесть состояния Началовой и до конца не верили, что «все так кончится».

Началова скончалась 16 марта в одной из клиник Москвы в возрасте 38 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, которая наступила в результате отека легких и мозга. Осложнения также вызвала подагра.

Впервые Началова вышла на сцену в пять лет. Первую популярность певице принесла победа в детском телевизионном конкурсе «Утренняя звезда». На счету артистки восемь музыкальных альбомов.

За свою карьеру она снялась в фильмах «Герой ее романа» (2001), «Бомба для невесты» (2004), «Три мушкетера» (2005), «Любовь — не шоу-бизнес» (2007). Также она принимала участие в телевизионных музыкальных проектах «Один в один» на канале «Россия 1» и «Два голоса» на телеканале СТС.

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умерла Юлия Началова
Российская певица, актриса и телеведущая Юлия Началова скончалась в Москве в возрасте 38 лет.

Юлия родилась в семье музыкантов и начала заниматься музыкой с двух лет, а в пять уже выступала на профессиональной сцене. Широкую популярность Юлии принесло участие в телевизионном конкурсе «Утренняя звезда». На фото: с мамой Таисией Николаевной Началовой

Фото: instagram.com/julianachalova
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умерла Юлия Началова
В 1995 году вышел первый студийный альбом начинающей певицы — «Ах, школа, школа». В том же году Юлия завоевала Гран-при международного вокального конкурса Big Apple – 95», победив при этом Кристину Агилеру
Фото: ТАСС/Николай Малышев
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умерла Юлия Началова
Параллельно с музыкальной карьерой Юлия развивалась как телеведущая — длительное время работала с Николаем Басковым в телешоу «Субботний вечер». Также являлась ведущей телеканала «Звезда» и телепроекта «Два голоса». На фото: Юлия Началова на съемках «Голубого огонька»
Фото: ТАСС/пресс-служба РТР
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умерла Юлия Началова
Юлия также снялась в нескольких фильмах: «Герой ее романа» (2001), «Бомба для невесты» (2004), «Три мушкетера» (2005), «Любовь — не шоу-бизнес» (2007)
Фото: Global Look Press/Natalia Shakhanova
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умерла Юлия Началова
Всего Юлия выпустила восемь альбомов. Часть песен из дискографии певицы написал ее отец — композитор Виктор Началов
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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умерла Юлия Началова
Юлия Началова на театрализованном представлении, посвященном 63-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Москвой
Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников
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умерла Юлия Началова
Юлия Началова во время выступления на финале конкурса красоты «Мисс BaByliss – 2018»
Фото: ТАСС/Сергей Петров
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Юлия была замужем несколько раз. Первым ее супругом был солист группы «Премьер-министр» Дмитрий Ланской. Вторым — футболист Евгений Алдонин. В браке с Евгением Юлия родила дочку Веру. С 2011 по 2016 год состояла в отношениях с хоккеистом Александром Фроловым
Фото: Global Look Press/Anatoly Lomohov
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