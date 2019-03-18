Лечащий врач развеял слухи о болезнях Началовой

Врач столичной клиники «Можайка 10» Василий Шуров, у полгода назад которого наблюдалась певица Юлия Началова, опроверг информацию, что артистка страдала от диабета, волчанки и наркозависимости. По словам медика, ее смерть была случайностью.

В интервью «Комсомольской правде» Шуров уточнил, что полгода назад поджелудочная железа исполнительницы функционировала идеально, показатель глюкозы был в норме.

«Подагра, к сожалению, была запущена, страдала функция почек. Но руки вы ее видели, она их и не скрывала», — добавил врач.

По его словам, артистка натерла ногу, после чего в рану попала инфекция, поспособствовавшая развитию гангрены. Медики сначала недооценивали тяжесть состояния Началовой и до конца не верили, что «все так кончится».

Началова скончалась 16 марта в одной из клиник Москвы в возрасте 38 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, которая наступила в результате отека легких и мозга. Осложнения также вызвала подагра.

Впервые Началова вышла на сцену в пять лет. Первую популярность певице принесла победа в детском телевизионном конкурсе «Утренняя звезда». На счету артистки восемь музыкальных альбомов.

За свою карьеру она снялась в фильмах «Герой ее романа» (2001), «Бомба для невесты» (2004), «Три мушкетера» (2005), «Любовь — не шоу-бизнес» (2007). Также она принимала участие в телевизионных музыкальных проектах «Один в один» на канале «Россия 1» и «Два голоса» на телеканале СТС.