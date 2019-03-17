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Джеки Чан снимется в фильме о китайских покорителях Эвереста

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Фото: Global Look Press/ZUMA/TPG
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Китайские киноактеры Джеки Чан и Джеки Ву назначены на главные роли в фильме с рабочим названием «Альпинисты».

Он расскажет историю первых экстремалов из Китая, покоривших Эверест в 1960 году. Только три человека из экспедиции осилили подъем. При этом на обратном пути они спасли четвертого члена группы.

Созданием картины займется кинокомпания Shanghai Film Group, а режиссером станет Дэниэл Ли. Съемки фильма уже начались. Выход картины запланирован в 2020 году, передает «Газета.ру».

27 ноября стало известно, что дочь Джеки Чана 19-летняя Этта У Чжолинь заключила брак с 31-летней моделью из Канады Энди Отом.

Этта У Чжолинь рассказала, что отец не принял ее нетрадиционную сексуальную ориентацию и даже выгнал из дома.

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