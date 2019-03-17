Савченко высказалась о президентской гонке на Украине

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, которая в настоящее время находится под арестом по обвинению в подготовке теракта, поделилась 17 марта мнением о действующем президенте Петре Порошенко, лидере «Батькивщины» Юлии Тимошенко и артисте Владимире Зеленском.

Именно эту троицу украинские социологи называют главными фаворитами на выборах нового главы государства.

«Традиционно, на каждых выборах именно Тимошенко лезет из кожи, чтобы стать президентом Украины. На этот раз нервозность бьет Порошенко. Тимошенко в этот раз спокойная, как сама смерть. Держит образ благочестивой бабушки нации, потому что, видно, знает то, чего не знаем мы с вами, украинцы», — написала Савченко на своей странице в Facebook.

Она признала, что у Владимира Зеленского получается легко заводить публику на концертах, но это еще не значит, что он способен оторвать своих сторонников от телевизоров и направить их на избирательные участки.

Савченко арестовали 20 марта 2018 года. Ей предъявили обвинения по семи статьям, среди которых подготовка терактов и госпереворота. Депутату неоднократно продлевали срок ареста. В настоящее время она не является осужденной и де-юре могла бы участвовать в выборах, однако ЦИК Украины отказала в регистрации ее кандидатуры.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта, инаугурация — 31 мая. По данным мартовского опроса центра Socis, 27,7% украинцев готовы отдать свой голос за Зеленского. За действующего главу государства Петра Порошенко готовы проголосовать 19,6% респондентов. 14,8% назвали своим кандидатом лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.