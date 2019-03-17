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Песков прокомментировал идею Болтона о трехсторонних переговорах по разоружению

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 17 марта, что Москва не получала от США никаких внятных предложений о проведении переговоров о разоружении.

«Пока сколь-нибудь внятных предложений не поступало», — цитирует Пескова «РИА Новости».

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Ранее 17 марта советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США и Россия могут обсудить тему контроля над ядерным оружием, пригласив на переговоры Китай. Он добавил, что США готовы включить Китай и в диалог о ядерном разоружении с КНДР.

15 марта стало известно, что США занялись производством компонентов для неядерных ракет, которые запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). За день до этого сообщалось, что в августе 2019 года Пентагон проведет испытания крылатой ракеты типа, который ранее был запрещен ДРСМД.

2 февраля Вашингтон начал процедуру выхода из ДРСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны России опровергло обвинения, продемонстрировав ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе. Однако представители США и многих западных стран не пришли на мероприятие.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. При этом в Москве неоднократно отмечали готовность к новым инициативам по контролю над вооружениями, если они будут разработаны с учетом интересов всех участников.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности. Помимо этого, соглашение запрещает Москве и Вашингтону использовать пусковые установки, предназначенные для этих ракет.

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