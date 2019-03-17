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Шарики за ролики: скейтеры из «Середины 90-х» отрываются на окраинах

Джона Хилл рассказал ностальгическую историю взросления в колоритном американском пригороде
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Фото: A-One Films
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В российский прокат вышел фильм «Середина 90-х» — режиссерский дебют Джоны Хилла, комического актера, известного по хитам «Мачо и Ботан» и «Волк с Уолл-стрит». Его новая работа, однако, ничего общего с развлекательным жанром не имеет. Это неожиданно суровая и неполиткорректная подростковая драма, наследующая «Деткам» Ларри Кларка, «Отрочеству» Ричарда Линклейтера и «Леди Берд» Греты Гервиг.

Стиви (великолепный Санни Сулджик) еще мальчик, но уже вот-вот станет подростком, и ему очень хочется быть похожим на кого-нибудь крутого и взрослого. Мать-одиночка (Кэтрин Уотерстон), которая работает день и ночь, на эту роль явно не тянет. Стиви пытается найти контакт со старшим братом (Лукас Хеджес), но наталкивается на полное равнодушие. И тут подворачивается знакомство с компанией местных мальчишек-скейтеров, которые вечно матерятся, курят не только сигареты и бесконечно тусят на вечеринках. Для такой жизни он явно маловат, но он очень старается ни в чем не отставать и постепенно завоевывает себе модный скейт и уважение новых друзей.

Американское кино обычно с трудом избегает дидактичности, и это касается даже независимых и скандальных авторов. Скажем, у Ларри Кларка в упомянутых «Детках», которыми вдохновлялся Джона Хилл, беспорядочная жизнь приводит героев к тому, что в итоге они заражают друг друга ВИЧ. То, что в «Середине 90-х» действие перенесено в недалекое прошлое, заставляет ожидать моралистических выводов из «просвещенного» настоящего. Кажется, что узкий (4:3) экран, как в эпоху видеомагнитофонов, сейчас «раздвинется» до привычной уютной широкой картинки и продемонстрирует во всей красе, какими прекрасными людьми стали герои, успевшие одуматься и перемениться.

Но Джона Хилл идет другим путем. Он без прикрас показывает все сомнительные прелести дружбы Стиви со скейтерами. Они грубят всем вокруг, задирая при случае брата Стиви и выкрикивая сальные шутки его матери. Многие родители, когда будут смотреть фильм, не раз занервничают и захотят узнать, чем сейчас заняты их дети. Хилл показывает, до чего доводит слепое мальчишеское стремление дружить со «взрослыми»: Стиви пройдет через такое, что мало не покажется.

Но при всем этом интонация здесь не осуждающая и не поучающая, а лирическая. Отчасти это достигается ностальгическим ретростилем саундтрека, включающего поп-хиты 1990-х и прекрасные меланхоличные мелодии лидера группы Nine Inch Nails Трента Резнора. Отчасти — различными узнаваемыми предметами из тех лет. Мы увидим футболки с названиями тогдашних компьютерных игр и полки с рядами компакт-дисков. Эти мальчики еще не знают, что такое интернет и мобильные телефоны, одному из них денег даже на носки не хватает. В общем, атмосфера не располагает к скоропалительным выводам.

Наоборот, образы этого фильма заставляют восхищаться маленьким Стиви, взросление которого заключается не только в том, чтобы нарываться на любые неприятности, какие только можно встретить в бедных кварталах. Парень именно становится старше, потому что старается понять каждого, кого встречает, принять его, пусть не сразу, вместе со всеми его «тараканами». От осуждения и ненависти к принятию — многие не проходят этот путь за всю жизнь, а Стиви со всем своим подростковым упорством ухитряется сделать это за какие-то месяцы. Его история — вызов любому взрослому зрителю, повесть о мудрости и правде.

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