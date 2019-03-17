Джабаров одобрил идею подключения Китая к переговорам по ядерному разоружению КНДР

Россия поддерживает идею подключения Китая к переговорам между США и КНДР, однако такой вариант допустим только при гарантии участия Москвы в переговорах. Такое мнение выразил «РИА Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в воскресенье, 17 марта.

«Мы не раз говорили, что без участия КНР здесь не обойтись, но и без России тоже. Поэтому к этому процессу нужно подключать и Россию», — заметил постпред.

Ранее 17 марта советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон допустил возможность участия Китая в переговорах между США и Северной Кореей.

Болтон обратил внимание на то, что Китай является основным союзником и торговым партнером Северной Кореи. По его мнению, участие КНР в американо-корейских переговорах допустимо, если это повлияет на их развитие в интересах США.

«Китай сейчас наращивает свой ядерный потенциал. Это одна из причин, почему мы занимаемся усилением своей национальной системы ПРО. И это одна из причин, почему мы готовимся провести еще одни переговоры по контролю за вооружением с русскими, и есть смысл также включить в эти переговоры Китай», — отметил помощник Дональда Трампа по национальной безопасности.

В конце февраля 2019 года во вьетнамском Ханое состоялся второй саммит президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. В первый день главы государств провели встречу один на один и продолжили общение за рабочим ужином.

На следующий день, 28 февраля, политики раньше запланированного срока покинули отель Legend Metropole, где проходили переговоры тет-а-тет. Позже в Белом доме рассказали, что стороны не достигли соглашения по вопросу полной денуклеаризации КНДР.