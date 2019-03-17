Болтон допустил трехсторонние переговоры РФ, США и КНР о разоружении

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США и Россия могут обсудить тему контроля над ядерным оружием, пригласив на переговоры Китай. Об этом 17 марта пишет издание The Hill.

«Китай наращивает свой ядерный потенциал. Это одна из причин, почему мы акцентируем внимание на укреплении национальной системы противоракетной обороны в США. И это одна из причин, почему, если мы собираемся провести еще одни переговоры по контролю над вооружениями, например, с россиянами, может иметь смысл включить Китай в эту дискуссию», — сказал он.

Болтон добавил, что США готовы включить Китай и в диалог о ядерном разоружении с КНДР. Советник признал, что двухсторонние переговоры Вашингтона и Пхеньяна зашли в тупик.

15 марта стало известно, что США занялись производством компонентов для неядерных ракет, которые запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). За день до этого сообщалось, что в августе 2019 года Пентагон проведет испытания крылатой ракеты типа, который ранее был запрещен ДРСМД.

2 февраля Вашингтон начал процедуру выхода из ДРСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны России опровергло обвинения, продемонстрировав ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе. Однако представители США и многих западных стран не пришли на мероприятие.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. При этом в Москве неоднократно отмечали готовность к новым инициативам по контролю над вооружениями, если они будут разработаны с учетом интересов всех участников.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности. Помимо этого, соглашение запрещает Москве и Вашингтону использовать пусковые установки, предназначенные для этих ракет.