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ЕС вновь заявил о непризнании итогов референдума в Крыму

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Европейский союз (ЕС) в очередной раз отказался признавать референдум о присоединении Крыма к России, состоявшийся в 2014 году. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» в воскресенье, 17 марта.

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Глава европейской дипломатии Федерика Могерини подчеркнула, что не признает и продолжает подвергать осуждению референдум в Крыму. По ее мнению, он нарушает международное право, а также является вызовом ко всей мировой безопасности.

В коллективном документе от ЕС отмечается, что Европейское содружество твердо в своих намерениях и придерживается политики непризнания Крыма российским.

Помимо этого в Европейском союзе заявили, что именно итоги референдума 2014 года стали причиной событий в Керченском проливе.

15 марта Евросоюз ввел санкции в отношении восьми россиян после инцидента в Керченском проливе. Речь идет о ноябрьском вторжении трех судов ВМС Украины в территориальные воды России в Керченском проливе. Они совершали опасные маневры и игнорировали требования ФСБ остановиться. Затем и корабли, и их служащие были задержаны. Во время допроса украинские военные признали, что провокация была преднамеренной.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров своей территорией.

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