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Кудрин предсказал ослабление экономики США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что США продолжат доминировать в мировой экономике на протяжении еще около 40 лет, после чего экономика страны ослабнет. Об этом он сказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», вышедшей в эфир в воскресенье, 17 марта, на телеканале «Россия 1».

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Кудрин добавил, что до тех пор американцы будут проводить эгоистичную экономическую политику.

«Новая сфера войны — это экономика», — цитирует Кудрина ТАСС.

17 марта издание CounterPunch сообщило, что Соединенные Штаты находятся на грани банкротства из-за огромных расходов на военно-промышленный комплекс, коррупции в правительстве и некомпетентных чиновников. По мнению журналистов, американские власти требуют всё больше финансирования на военные нужды страны, обманывая налогоплательщиков.

При этом в феврале президент США Дональд Трамп в послании конгрессу заявил, что стране удалось добиться «стремительного прогресса» в экономике, в результате чего она стала предметом зависти для других стран, а американская армия превратилась в самую мощную в мире.

3 января Трамп сказал, что миллиарды долларов поступают в казну США благодаря торговым пошлинам, которые Вашингтон ввел в прошлом году в отношении товаров из Китая и из других государств.

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