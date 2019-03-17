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В Сирии 10 гражданских погибли в результате авиаудара коалиции

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Фото: REUTERS/Yazan Homsy
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В сирийской деревне Багуз на востоке провинции Дейр-Эз-Зор 10 гражданских погибли в результате авианалета международной коалиции под эгидой США. Об этом 17 марта сообщает агентство SANA.

Среди погибших есть дети, отмечает ТАСС со ссылкой на Syria TV.

11 марта населенный пункт также подвергался бомбардировкам коалиции. Тогда погибли свыше 50 мирных жителей, напоминает «Федеральное агентство новостей».

До этого, 4 марта, государственное телевидение Сирии сообщило о гибели мирных жителей деревни Багуз на юго-востоке страны в результате применения коалицией во главе с США запрещенного международными конвенциями белого фосфора. При этом использование боезапасов с белым фосфором запрещено международными конвенциями несколько десятилетий назад.

Багуз считается последним оплотом террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в Сирии.

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