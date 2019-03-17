Путин посетит Крым и Севастополь 18 марта

Президент России Владимир Путин 18 марта посетит Крым для участия в торжественных мероприятиях в честь пятой годовщины воссоединения полуострова с Россией. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» в воскресенье, 17 марта.

Путин примет участие в запуске Балаклавской ТЭС, в режиме видеоконференции — Таврической ТЭС и подстанции «Порт» в Тамани.

Ожидается, что в Севастополе российский лидер посетит мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854–1855 гг. и 1941–1945 годах «Малахов курган».

Помимо этого у главы государства запланирована встреча с представителями общественности Крыма и Севастополя.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров своей территорией.