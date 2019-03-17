Прямой эфир

Путин посетит Крым и Севастополь 18 марта

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин 18 марта посетит Крым для участия в торжественных мероприятиях в честь пятой годовщины воссоединения полуострова с Россией. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» в воскресенье, 17 марта.

«Любое столкновение могло полностью перевернуть ситуацию»
Воспоминания жителей Крыма о том, как полуостров возвращался в Россию

Путин примет участие в запуске Балаклавской ТЭС, в режиме видеоконференции — Таврической ТЭС и подстанции «Порт» в Тамани.

Ожидается, что в Севастополе российский лидер посетит мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854–1855 гг. и 1941–1945 годах «Малахов курган».

Помимо этого у главы государства запланирована встреча с представителями общественности Крыма и Севастополя.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров своей территорией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Немецкая делегация убедилась в добровольном присоединении Крыма к России
Немецкий депутат призвал снять санкции с России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017