Сенатор от штата Нью-Йорк подтвердила участие в выборах президента

Сенатор от штата Нью-Йорка Кирстен Джиллибранд, представляющая Демократическую партию, подтвердила свое намерение побороться в 2020 году за пост главы государства.

«Я баллотируюсь на пост президента. Давайте докажем, что смелые побеждают», — написала она в Twitter 17 марта.

К сообщению она прикрепила предвыборный ролик и ссылку на свой персональный сайт, на котором организован сбор средств для избирательной кампании.

В середине января Джиллибранд уже заявляла, что планирует участвовать в президентской гонке.

9 февраля сообщалось, что сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен выдвинула свою кандидатуру для участия в выборах 2020 года.

Спустя 10 дней, 19 февраля, свои претензии на президентское кресло обозначил политический тяжеловес, сенатор-демократ от штата Вермонт Берни Сандерс.

14 марта об участии в выборах нового хозяина Белого дома заявил экс-член палаты представителей конгресса США от штата Техас Бето О'Рурк, также представляющий Демократическую партию.

Президентские выборы в США планируется провести 3 ноября 2020 года. Ранее действующий американский лидер Дональд Трамп заявил, что надеется остаться на второй срок и выиграть выборы с большим преимуществом над конкурентом, чем в 2016 году.