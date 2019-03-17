Прямой эфир

Сенатор от штата Нью-Йорк подтвердила участие в выборах президента

0
Фото: REUTERS/Kirsten Gillibrand campaign
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сенатор от штата Нью-Йорка Кирстен Джиллибранд, представляющая Демократическую партию, подтвердила свое намерение побороться в 2020 году за пост главы государства.

Омар против: в Демократической партии США случился «антисемитский» переполох
Повод для громкого скандала дала только что избранная в конгресс мусульманка

«Я баллотируюсь на пост президента. Давайте докажем, что смелые побеждают», — написала она в Twitter 17 марта.

К сообщению она прикрепила предвыборный ролик и ссылку на свой персональный сайт, на котором организован сбор средств для избирательной кампании.

В середине января Джиллибранд уже заявляла, что планирует участвовать в президентской гонке.

9 февраля сообщалось, что сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен выдвинула свою кандидатуру для участия в выборах 2020 года.

Спустя 10 дней, 19 февраля, свои претензии на президентское кресло обозначил политический тяжеловес, сенатор-демократ от штата Вермонт Берни Сандерс.

14 марта об участии в выборах нового хозяина Белого дома заявил экс-член палаты представителей конгресса США от штата Техас Бето О'Рурк, также представляющий Демократическую партию.

Президентские выборы в США планируется провести 3 ноября 2020 года. Ранее действующий американский лидер Дональд Трамп заявил, что надеется остаться на второй срок и выиграть выборы с большим преимуществом над конкурентом, чем в 2016 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сенат США принял резолюцию об отмене введенного Трампом режима ЧП
Пенс обвинил демократов в детоубийстве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017