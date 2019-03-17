Жертвами обрушения зданий на севере Китая стали 10 человек

Число жертв обрушения нескольких жилых зданий в городе Линьфэнь северной китайской провинции Шаньси выросло до 10.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Xinhua, пропавшими без вести числятся 10 человек. Оползень сошел на жилые постройки вечером 15 марта, в результате здания частично обрушились.

Поисковая операция на месте инцидента продолжается.

2 декабря 2018 года семь человек погибли при сходе оползня на гостиницу в Индонезии. ЧП произошло в провинции Северная Суматра на западе страны.