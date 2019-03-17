Зарплата Порошенко оказалась в три раза больше средней по Украине

Президент Украины Петр Порошенко за февраль 2019 года заработал 28 тыс. гривен (67,5 тыс. рублей). Это в три раза больше средней зарплаты по стране, сообщают журналисты со ссылкой на данные Государственного управления делами.

«Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т.д.) президенту Украины не установлено», — цитирует сообщение ведомства издание «Украинские новости».

Отмечается, что из этой суммы было выплачено 5460 гривен (13,1 тыс. рублей) налогов и сборов. Оставшиеся средства Порошенко перечислил в «Благотворительный фонд Порошенко».

В январе 2019 средняя зарплата на Украине составила 9,2 тыс. гривен (22,1 тыс. рублей)

16 марта эмигрировавший из Украины народный депутат, бизнесмен Александр Онищенко рассказал о нездоровой тяге Порошенко к деньгам. По его словам, главная цель украинского лидера заключается в том, чтобы стать богатейшим человеком в стране, выгнать всех других олигархов и самостоятельно контролировать народ.

2 февраля сообщалось, что Порошенко представил декларацию о доходах за 2017 год. Согласно документу, опубликованному в Едином государственном реестре деклараций, за это время глава государства заработал 16 303 874 гривны (около 39,3 млн рублей по текущему курсу).

Порошенко занимает пост президента Украины с 2014 года. 29 января 2019 года он объявил о намерении баллотироваться на второй срок. За время его нахождения у власти потребительские цены по сравнению с ценами в конце 2013 года выросли практически в два раза, обесценилась национальная валюта, выросли тарифы на газ. До прихода в большую политику он занимался бизнесом.