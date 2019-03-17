Прямой эфир

Зарплата Порошенко оказалась в три раза больше средней по Украине

0
Фото: REUTERS/Andreas Gebert
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Петр Порошенко за февраль 2019 года заработал 28 тыс. гривен (67,5 тыс. рублей). Это в три раза больше средней зарплаты по стране, сообщают журналисты со ссылкой на данные Государственного управления делами.

«Порошенко надо купить 2 млн голосов»
Кандидат в президенты Украины Евгений Мураев — о предстоящих выборах и урегулировании в Донбассе

«Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т.д.) президенту Украины не установлено», — цитирует сообщение ведомства издание «Украинские новости».

Отмечается, что из этой суммы было выплачено 5460 гривен (13,1 тыс. рублей) налогов и сборов. Оставшиеся средства Порошенко перечислил в «Благотворительный фонд Порошенко».

В январе 2019 средняя зарплата на Украине составила 9,2 тыс. гривен (22,1 тыс. рублей)

16 марта эмигрировавший из Украины народный депутат, бизнесмен Александр Онищенко рассказал о нездоровой тяге Порошенко к деньгам. По его словам, главная цель украинского лидера заключается в том, чтобы стать богатейшим человеком в стране, выгнать всех других олигархов и самостоятельно контролировать народ.

2 февраля сообщалось, что Порошенко представил декларацию о доходах за 2017 год. Согласно документу, опубликованному в Едином государственном реестре деклараций, за это время глава государства заработал 16 303 874 гривны (около 39,3 млн рублей по текущему курсу).

Порошенко занимает пост президента Украины с 2014 года. 29 января 2019 года он объявил о намерении баллотироваться на второй срок. За время его нахождения у власти потребительские цены по сравнению с ценами в конце 2013 года выросли практически в два раза, обесценилась национальная валюта, выросли тарифы на газ. До прихода в большую политику он занимался бизнесом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко рассказал о престиже украинской армии
Порошенко сократил отставание от Зеленского в предвыборном рейтинге

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017