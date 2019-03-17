Депутат Госдумы назвал госполитику Украины катастрофой

Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Казбек Тайсаев назвал госполитику Украины «катастрофой» и посоветовал украинским властям озаботиться внутренними проблемами в стране. Об этом он заявил в беседе с «РИА Новости» в субботу, 17 марта.

По словам парламентария, украинцы покидают родину, оставляя дома и друзей, из-за отсутствия грамотной национально сориентированной политики. Тайсаев уверен, что это связано с внутренними проблемами в стране.

Ранее 17 марта глава украинского МИДа Павел Климкин назвал «мегавызовом» для страны тот факт, что граждане Украины стараются уехать за границу. В интервью «Радио Культура» украинский министр заявил, что многие жители вынуждены оставлять страну и искать работу за рубежом.

15 марта депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич заявил, что около 10 млн украинцев покинули страну. Он сослался на метод подсчета, который позволяет понять, какое количество людей проживают на определенной территории. По его словам, на Украине постоянно находится от 28 до 29 млн человек.

В феврале стало известно, что Украина стала лидером по показателю миграции в Россию — с 2014 по 2017 год в РФ переехали 600 тыс. человек. В первую очередь рост миграции связан с вооруженным конфликтом в Донбассе. Однако к отъезду из страны украинцев также подталкивают социально-экономические проблемы и политическая нестабильность.

В июле директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен заявила, что четверть украинского населения находится за чертой бедности. По данным госстата Украины, на 1 января 2018 года в стране постоянно проживали 42,2 млн человек.