США перебросили в Европу ядерные бомбардировщики
Два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, базировавшихся на авиабазе Барксдейл в Луизиане (США), прибыли в Великобританию.
Самолеты с позывными DRYER91 и DRYER92 прибыли 15 марта на авиабазу Фэрфорд в Великобритании, следует из данных, опубликованных в Twitter ресурса MilRadar.
За последние три дня в Соединенное Королевство из США перебросили еще три американских бомбардировщика B-52 и один B-52H. Позывные лайнеров — STRAY81, STRAY82, STRAY83 и CLIP91.
Таким образом, в последние дни Пентагон перебросил в Фэрфорд шесть ядерных бомбардировщиков.
15 марта американский В-52 улетел после обнаружения средствами ПВО РФ: он совершил полет с включенным транспортером над нейтральными водами Балтийского моря.