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США перебросили в Европу ядерные бомбардировщики

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Фото: U.S. Air Force
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Два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, базировавшихся на авиабазе Барксдейл в Луизиане (США), прибыли в Великобританию.

Самолеты с позывными DRYER91 и DRYER92 прибыли 15 марта на авиабазу Фэрфорд в Великобритании, следует из данных, опубликованных в Twitter ресурса MilRadar.

За последние три дня в Соединенное Королевство из США перебросили еще три американских бомбардировщика B-52 и один B-52H. Позывные лайнеров — STRAY81, STRAY82, STRAY83 и CLIP91.

Таким образом, в последние дни Пентагон перебросил в Фэрфорд шесть ядерных бомбардировщиков.

15 марта американский В-52 улетел после обнаружения средствами ПВО РФ: он совершил полет с включенным транспортером над нейтральными водами Балтийского моря.

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