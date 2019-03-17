Трое израильтян получили ранения при стрельбе на Западном берегу Иордана

Три гражданина Израиля получили огнестрельные ранения после стрельбы на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила национальная медицинская служба в своем аккаунте в Twitter в воскресенье, 17 марта.

Один из пострадавших находится в критическом состоянии, оставшиеся двое — в тяжелом.

В настоящий момент израильские военные ведут поиски нападавших.

Ранее, 15 марта, военнослужащие израильской армии открыли огонь по сотне людей в секторе Газа после обстрелов со стороны Палестины. Целью операции было уничтожение членов ХАМАСа, а также заводов по производству ракетного оружия и др.